Atp Miami, quote vincente: testa a testa Alcaraz - Medvedev, poi Sinner (Di mercoledì 22 marzo 2023) Due forti candidati, ma Jannik c'è. All'Atp Miami, come accaduto a Indian Wells, sono ancora Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev i principali favoriti a vincere il titolo. In assenza di Novak Djokovic, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Due forti candidati, ma Jannik c'è. All'Atp, come accaduto a Indian Wells, sono ancora Carlose Daniili principali favoriti a vincere il titolo. In assenza di Novak Djokovic, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - AgiproNews : Tennis, Atp Miami: Sinner può coltivare sogni di gloria, per i bookie più lontani Berrettini e Musetti - 6ixPicks : ATP MIAMI Pella -125 - SN4IFUN : ?? Non ci si ferma mai nel tennis, perché archiviate le grandi emozioni di Indian Wells è già ora di guardare in dir… - topendpickss : ATP/WTA MIAMI Andy Murray ML/ Sorana Cirstea 2-0 Parlay -130 (3U) #atpmiami #WTAMiami #Tennispicks #tennisbets… -