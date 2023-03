ATP Indian Wells 2023, tanti tifosi in California. La passione supera l’assenza dei Big Three (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il tennis non sarà più lo stesso dopo l’uscita di scena dei Big Three? Una risposta in California è arrivata. Nel torneo che non ha visto al via chi ha scritto e continua a scrivere la storia di questo sport, ovvero Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, si temeva che il seguìto di pubblico non sarebbe stato molto. Il tutto avvalorato anche dalla richiesta del direttore del torneo di Indian Wells, Tommy Haas, di concedere a Djokovic una deroga per essere negli Stati Uniti e disputare il 1000 Californiano. Giusto ricordare lo status di non vaccinato al Covid di Nole e le regole che l’asset governativo americano ha imposto per vietare a chi sia nella stessa situazione del serbo di essere negli States. Ebbene, secondo i dati che sono stati resi noti al termine della competizione, c’è di che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il tennis non sarà più lo stesso dopo l’uscita di scena dei Big? Una risposta inè arrivata. Nel torneo che non ha visto al via chi ha scritto e continua a scrivere la storia di questo sport, ovvero Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, si temeva che il seguìto di pubblico non sarebbe stato molto. Il tutto avvalorato anche dalla richiesta del direttore del torneo di, Tommy Haas, di concedere a Djokovic una deroga per essere negli Stati Uniti e disputare il 1000no. Giusto ricordare lo status di non vaccinato al Covid di Nole e le regole che l’asset governativo americano ha imposto per vietare a chi sia nella stessa situazione del serbo di essere negli States. Ebbene, secondo i dati che sono stati resi noti al termine della competizione, c’è di che ...

