Atletica | Riccardo Meli | “Voglio correre intorno ai 45?5 nei 400 Obiettivo Mondiali e staffetta”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nuovo appuntamento con Sprint2U, il format di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo dell’e dei suoi protagonisti. Ospite in trasmissione è, il giovane atleta reduce dalla vittoria assoluta nel campionato italiano dileggera nei 400 indoor. Il 21enne palermitano ha conquistato il primato nella specialità lo scorso 18 febbraio 2023, ecco il suo commento: “E’ il primo titolo italiano assoluto che conquisto, gli ultimi cento metri ho spinto nonostante non fosse necessario. Non mi pento della scelta, anche perché non ho usato moltissimo le mie energie, avrei potuto raggiungere i 46.28 senza troppa fatica. Col mio allenatore avevamo ipotizzato che per un atleta alto come me – continua – un secondo di differenziale ci sarebbe stato tra indoor e outdoor, ora con questi ...