Atletica, Iliass Aouani: “L’Italia non è un Paese razzista, un’ingiustizia verso chi mi ha accolto. Baldini fonte di ispirazione” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Iliass Aouani ha firmato il record italiano di Maratona la scorsa domenica, correndo in 2h07:16 a Barcellona e migliorando di tre secondi il precedente primato firmato da Eyob Faniel tre anni fa. Il 27enne milanese è stato ospite del talk di Atletica Tv, il network federale. L’azzurro ha parlato del suo rapporto con Stefano Baldini, anch’egli ospite della puntata: “È stata una mia fonte di ispirazione, un idolo che mi ha accompagnato da ragazzino e mi ha portato a spingere in là i miei limiti. Rivedendo le immagini dell’impresa olimpica, non posso neanche immaginare le emozioni di quell’ultimo giro: chiunque sogna di provarle, e soltanto uno ogni 4 anni ha il privilegio di viverle, ma questo non significa che non ci metterò il cuore e l’anima”. Il Campione Olimpico di Atene 2004 lo ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023)ha firmato il record italiano di Maratona la scorsa domenica, correndo in 2h07:16 a Barcellona e migliorando di tre secondi il precedente primato firmato da Eyob Faniel tre anni fa. Il 27enne milanese è stato ospite del talk diTv, il network federale. L’azzurro ha parlato del suo rapporto con Stefano, anch’egli ospite della puntata: “È stata una miadi, un idolo che mi ha accompagnato da ragazzino e mi ha portato a spingere in là i miei limiti. Rivedendo le immagini dell’impresa olimpica, non posso neanche immaginare le emozioni di quell’ultimo giro: chiunque sogna di provarle, e soltanto uno ogni 4 anni ha il privilegio di viverle, ma questo non significa che non ci metterò il cuore e l’anima”. Il Campione Olimpico di Atene 2004 lo ha ...

