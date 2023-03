Atletica: Aouani risponde agli insulti razzisti sui social, 'la diversità è una ricchezza' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - A Barcellona, domenica scorsa, Iliass Aouani ha realizzato il primato italiano di maratona, con il tempo di 2h07:16. Un record che però non lo ha sottratto da diversi messaggi spiacevoli che in questi giorni gli sono arrivati su Instagram, relativi alle sue origini. "Quale record italiano? Lo abbiamo rubato alla federazione marocchina?". Parole che fanno riferimento alle sue origini, visto che è nato a Fquih Ben Salah, in Marocco. Il maratoneta ha replicato via social. "L'Italia è un bellissimo paese di gente di gran cuore. 26 anni fa questa terra mi accolse e mi crebbe come fossi suo figlio e diede a me e alla mia famiglia opportunità di cui saremo sempre grati. Non amo chi approfitta dell'albero che, cadendo, fa più rumore della foresta che cresce per lanciare propagande che rappresentano l'Italia come un paese razzista. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - A Barcellona, domenica scorsa, Iliassha realizzato il primato italiano di maratona, con il tempo di 2h07:16. Un record che però non lo ha sottratto da diversi messaggi spiacevoli che in questi giorni gli sono arrivati su Instagram, relativi alle sue origini. "Quale record italiano? Lo abbiamo rubato alla federazione marocchina?". Parole che fanno riferimento alle sue origini, visto che è nato a Fquih Ben Salah, in Marocco. Il maratoneta ha replicato via. "L'Italia è un bellissimo paese di gente di gran cuore. 26 anni fa questa terra mi accolse e mi crebbe come fossi suo figlio e diede a me e alla mia famiglia opportunità di cui saremo sempre grati. Non amo chi approfitta dell'albero che, cadendo, fa più rumore della foresta che cresce per lanciare propagande che rappresentano l'Italia come un paese razzista. ...

