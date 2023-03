Atletica | Aouani | “Metterò anima e cuore per arrivare a Parigi 2024 Italia razzista? Sbagliato pensarlo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il recordman dei 42,195 km Iliass, a tre giorni dalla sua grande prestazione a Barcellona, è stato il protagonista del talk diTV con Stefano Baldini, al quale ha rivolo un elogio: “È stata una mia fonte di ispirazione, un idolo che mi ha accompagnato da ragazzino e mi ha portato a spingere in là i miei limiti. Rivedendo le immagini dell’impresa olimpica, non posso neanche immaginare le emozioni di quell’ultimo giro: chiunque sogna di provarle, e soltanto uno ogni 4 anni ha il privilegio di viverle, ma questo non significa che non ciile l’”.è finito nel mirino degli haters sui social network, ma ha saputo replicare con estrema maturità: “Non sono d’accordo con chi dice che l’sia un Paese. ...