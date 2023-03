Atleta con disabilità al 76% completa una maratona, il miracolo di Alex Roca (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alex ha completato una maratona con il 76% di disabilità: è il primo al mondo a riuscirci . L'Atleta ha percorso 42 km e 195 sostenuto da tutto il pubblico. " Se fissi un obiettivo puoi raggiungerlo. ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 marzo 2023)hato unacon il 76% di: è il primo al mondo a riuscirci . L'ha percorso 42 km e 195 sostenuto da tutto il pubblico. " Se fissi un obiettivo puoi raggiungerlo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FISDIR : ???? Nuovo record italiano per Kevin Casali (US Triestina Nuoto) nei 1500 Stile Libero in vasca corta. L'atleta conqu… - indep_esports : ?????? I primi corsi di formazione per #Atleta #esport di #DOTA ! Rivolti ad appassionati di esport con scarsa o alcun… - TizioIncognit18 : @ColuiDi Ma scherzi? Io vorrei ordinare un figlio di 187 cm simile a Richard Gere, portato per le scienze e atleta.… - DavideMontagn14 : @Ghfruxzb @LaDialettica la migliore prestazione di sempre di un atleta con problemi alla tiroide - Vamor711 : @salvini49 Personalmente non attacco nessuno, qua si tratta di stabilire se sia giusto che un atleta maschio gareggi con le donne -