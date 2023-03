Atac sotto attacco hacker, sito non raggiungibile e problemi al servizio di biglietteria (Di mercoledì 22 marzo 2023) attacco hacker all' Atac . 'Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber - comunica l'azienda in una nota - ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 marzo 2023)all'. 'Dalle prime ore di questa mattina ilinternet dirisulta nonpertecnici a seguito di uncyber - comunica l'azienda in una nota - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierpamancuso : ATAC sotto attacco informatico! - CorriereCitta : Roma, Atac sotto attacco degli hacker: offline il sito e le biglietterie - SibylVane4 : #Atac sotto attacco hacker, biglietterie e sito in tilt “ Utente medio:” E dov’è la novità?” - saryxs87 : RT @rep_roma: Atac sotto attacco hacker: biglietterie e sito in tilt [aggiornamento delle 08:59] - misiagentiles : RT @rep_roma: Atac sotto attacco hacker: biglietterie e sito in tilt [aggiornamento delle 08:59] -