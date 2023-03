(Di mercoledì 22 marzo 2023) È undi circa 60 metri ed è destinato a passarci molto vicino già nei prossimi giorni. Il suo nome è 2023 DZ2 e sebbene non porti con sé rischi per lain questa sua prossima visita, non altrettanto sembrava per il 2026, quando una – seppur assai limitata – possibilità sembrava esserci di un impatto con il nostro pianeta. Fortunatamente pericolo scampato: un aggiornamento di analisi da parte della Nasa ha portato a ridurre praticamente a zero i rischi di un evento catastrofico. Il diametro dell’2023 DZ2 è di circa 60 metri (58 per la precisione), pari allazza del palazzo della Civiltà Italiana , detto anche, o del palazzo della Civiltà del Lavoro all’Eur di Roma. 2023 DZ2 è tre volte piùdella meteora di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Un asteroide grande quanto il Colosseo quadrato sfiorerà la Terra (e passerà più vicino della Luna) - serenel14278447 : 'SPAZIO Un asteroide grande quanto il Colosseo quadrato sfiorerà la Terra (e passerà più vicino della Luna) di Gian… - andreastoolbox : Cosa sapere sul grande asteroide 2023 DZ2 che sarà visibile dalla Terra il 25 marzo e perché il rischio di… - Il Fa… - infoitscienza : Asteroide grande come il Colosseo Quadrato sfiorerà la terra il 27 marzo: alle 12.15 - Profilo3Marco : RT @Corriere: Un asteroide grande quanto il Colosseo quadrato sfiorerà la Terra (e passerà più vicino della Luna) -

Truffavano donne sole con falsi profili Facebook: inviati 400mila euro a uomini 'in difficoltà', 32 vittimecome il Colosseo Quadrato sfiorerà la terra il 27 marzo: alle 12.15 in ...... ad esempio, da un fenicottero rosa della Sardegna Certo, un paragone più utile arriva dal web, dove si afferma che l'quanto la Torre di Pisa . Ok, ancora una volta non si tratta ...Uncome il Colosseo quadrato il 27 marzo passerà vicino alla terra a 32.000 chilometri all'ora. Il corpo celeste in questione è il 2023 DZ2, il cui avvistamento è stato fatto il 27 ...

Un asteroide grande quanto il Colosseo quadrato sfiorerà la Terra: passerà a meno della metà della distanza tra noi e la Luna Corriere della Sera

Truffavano donne sole con falsi profili Facebook: inviati 400mila euro a uomini "in difficoltà", 32 vittime Asteroide grande come il Colosseo Quadrato sfiorerà la terra il 27 marzo: alle 12.15 in ...Un asteroide grande come il Colosseo quadrato il 27 marzo passerà vicino alla terra a 32.000 chilometri all'ora. Il corpo celeste in questione è il 2023 DZ2, il cui avvistamento è stato fatto il 27 ...