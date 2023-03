Associazione mafiosa e stupefacenti: ordine di carcerazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) ordine di carcerazione a carico di un 42enne napoletano sconterà un residuo di pena di oltre 3 anni per Associazione mafiosa e stupefacenti Associazione mafiosa e stupefacenti. Questa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di via Labriola. Vi hanno trovato quattro persone ed hanno accertato che una di esse, identificata per un 42enne napoletano, era destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento, emesso il 5 luglio 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, prevede l’espiazione di una la pena residua di 3 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione. L’uomo ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)dia carico di un 42enne napoletano sconterà un residuo di pena di oltre 3 anni per. Questa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di via Labriola. Vi hanno trovato quattro persone ed hanno accertato che una di esse, identificata per un 42enne napoletano, era destinataria di undi esecuzione per la. Il provvedimento, emesso il 5 luglio 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, prevede l’espiazione di una la pena residua di 3 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione. L’uomo ...

