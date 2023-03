Asllani, chance Inter nelle nove gare di aprile? Una condizione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Kristjan Asllani è uno dei giocatori meno utilizzati da Simone Inzaghi in questa stagione. Arrivato grazie a un investimento importante, il centrocampista albanese non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in squadra. Ad aprile la situazione potrebbe cambiare, ma a una condizione. POCO SPAZIO – Non è sicuramente indimenticabile per Kristjan Asllani la sua prima stagione all’Inter. Arrivato in estate dall’Empoli, il centrocampista ha avuto spazio nelle prime amichevoli disputate dalla squadra nerazzurra. Salvo poi essere accantonato da Simone Inzaghi, che lo ha fatto scivolare in fondo alle sue gerarchie per il centrocampo (vedi articolo). Un peccato, per un giocatore promettente come Asllani che sicuramente può avere un futuro brillante. Tanto da essere già ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Kristjanè uno dei giocatori meno utilizzati da Simone Inzaghi in questa stagione. Arrivato grazie a un investimento importante, il centrocampista albanese non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in squadra. Adla situazione potrebbe cambiare, ma a una. POCO SPAZIO – Non è sicuramente indimenticabile per Kristjanla sua prima stagione all’. Arrivato in estate dall’Empoli, il centrocampista ha avuto spazioprime amichevoli disputate dalla squadra nerazzurra. Salvo poi essere accantonato da Simone Inzaghi, che lo ha fatto scivolare in fondo alle sue gerarchie per il centrocampo (vedi articolo). Un peccato, per un giocatore promettente comeche sicuramente può avere un futuro brillante. Tanto da essere già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Asllani, chance Inter nelle nove gare di aprile? Una condizione - - rosemerado2 : RT @InterHubOff: ?? Asllani e Gagliardini: non è da escludere che tra la semifinale d'andata di Coppa Italia, la trasferta di Salerno e il… - ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ?? Asllani e Gagliardini: non è da escludere che tra la semifinale d'andata di Coppa Italia, la trasferta di Salerno e il… - InterClubIndia : RT @InterHubOff: ?? Asllani e Gagliardini: non è da escludere che tra la semifinale d'andata di Coppa Italia, la trasferta di Salerno e il… - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ?? Asllani e Gagliardini: non è da escludere che tra la semifinale d'andata di Coppa Italia, la trasferta di Salerno e il… -