Ascolti tv Il Commissario Ricciardi 2 | Tre Sorelle e Belve | chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 21 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Il Commissario Ricciardi 2, Tre Sorelle e #Belve, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 21… - andreastoolbox : Ascolti del 20 marzo: “Il commissario Ricciardi” e il “GF Vip” #del #Ascolti #20 #“Il #marzo: ??????? - infoitcultura : Ascolti tv, 'Il Commissario Ricciardi 2' vince prime time - infoitcultura : Ascolti tv, 'Il Commissario Ricciardi 2' vince prime time - infoitcultura : Ascolti Tv 20 marzo 2023, il Commissario Ricciardi intriga -

Il season finale è riuscito nell'intento di superare anche la media diottenuta da House of ...Mamma 3 ci sarà Anticipazioni terza stagione Niccolo Maggesi - 21 Marzo 2023 Il...Stasera va in onda l'ultima puntata de IlRicciardi 2 . La seconda stagione della fiction con Lino Guanciale ha avutoinferiori alla prima serie ma comunque buoni. La terza stagione si farà Manca per ora la conferma ...IlRicciardi 2 ha fatto registrare un lieve calo dirispetto alla prima stagione (anche se resta ancora l'ultima puntata da valutare), ma non tale da impedirne una terza. L'...

Ascolti tv e dati Auditel lunedì 20 marzo: Commissario Ricciardi in calo, chi sono i finalisti del Gf Vip Virgilio Notizie

Sinistra (Politica) La segretaria punta su Braga e Boccia. Rivolta nella minoranza vicina al governatore, possibile una conta. Serracchiani in pressing per restare. Schlein difende gli attivisti che h ...E’ andato in onda stasera, martedì 21 marzo 2023, l’atteso finale di stagione della fiction Il Commissario Ricciardi 2, il poliziesco a tinte “sovrannaturali” che vede il bravissimo Lino Guanciale ves ...