Ascolti tv, i dati di martedì 21 marzo 2023 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ultima puntata de Il Commissario Ricciardi Nella serata di ieri, martedì 21 marzo, su Rai Uno l'ultima puntata della fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha coinvolto 3.596.000 spettatori pari al 20.9%. Su Canale 5 la prima tv di Tre Sorelle si ferma a 1.974.000 spettatori pari all'11.8% di share (presentazione di 13 minuti: 790.000 – 3.7%). Su Rai2 l'ultima puntata di Belve di Francesca Fagnani ha ottenuto 1.209.000 spettatori pari al 7.3% di share (presentazione di 11 minuti: 945.000 – 4.5%). Su Italia 1 dalle 21.43 all'1.06 – Le Iene ha registrato 1.193.000 spettatori pari al 9.3% (presentazione: 1.290.000 – 6.1%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 717.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 766.000 spettatori con il 5.5% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

