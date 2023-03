“Arrosto” di verdure in crosta | più buono di quello con la carne

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Avete ospiti vegani a cena e li volete stupire con un piatto a base di, che sia allo stesso tempo gustoso e facile da cucinare? Ecco come preparare dellein, davvero squisite. Per fare dellein, vi serviranno: 425 grammi di ceci 230 grammi di funghi tritati 230 grammi di pasta sfoglia vegana 170 grammi di noci sgusciate tritate 120 di pane grattugiato in granuli 75 ml di acqua 30 grammi di farina di lino macinata, 30 grammi di concentrato di pomodoro e la stessa quantità di margarina 30 ml di olio di oliva 5 grammi di semi di timo essiccato 5 grammi di salvia essiccata e la stessa quantità di rosmarino essiccato 4 spicchi di aglio 2 carote 2 gambi di sedano Mezza cipolla Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero in granelli. Le dosi indicate sono per ...