Arriva il T-red in Saronno-Monza | posizionato il semaforo con telecamera

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 22 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Attivo il nuovo t-red di via Monte Bianco a Limbiate, in: attenzione al rosso per chi percorre la strada in direzione Limbiate, vista la presenza delcon: il nuovo dispositivo è appena stato montato e già il primo giorno, se attivato, avrebbe portato gli agenti a fare almeno 15 sanzioni. T-red in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.