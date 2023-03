Arresto Trump, vuole sfilare in manette in tribunale: “Tanto vale trasformare tutto in uno show” (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’ex leader americano ha detto che vuole essere ammanettato quando si presenterà in tribunale. Ricordiamo che in queste ore è atteso l’Arresto di Trump da parte del gran giurì di Manhattan per aver pagato in nero il silenzio della porno star Stormy Daniels che voleva rivelare che avevano avuto una storia. Arresto Trump, perché vuole ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’ex leader americano ha detto cheessere ammanettato quando si presenterà in. Ricordiamo che in queste ore è atteso l’dida parte del gran giurì di Manhattan per aver pagato in nero il silenzio della porno star Stormy Daniels che voleva rivelare che avevano avuto una storia., perché... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : La decisione della Procura di Manhattan sul possibile arresto slitta a domani: ma i guai dell’ex presidente Usa ric… - LaVeritaWeb : Non è ancora chiaro se Trump sarà realmente arrestato martedì. Per il momento, la cosa certa è che il procuratore d… - putino : Sintesi: mandato di arresto per crimini di guerra per Vladimir Putin, Turchia ed Ungheria che sbloccano definitivam… - CristinaSarauw : RT @LeonardoPanetta: A che servono i complottisti se, leggendo del possibile arresto di Trump, scopri che il procuratore è finanziato da So… - interrisnews : I tempi dell'#arresto, che sarebbe il primo di un ex presidente Usa, appaiono ancora #incerti. #Trump aveva annunci… -