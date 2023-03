Arresto cardiaco in classe a 17 anni, scuola sotto choc: "Siamo sconvolti" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Malore durante la lezione, l'intervento disperato dell'insegnante e poi dei soccorritori. La preside dell'Enriques: 'È stato un evento improvviso, speriamo solo in notizie confortanti" Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Malore durante la lezione, l'intervento disperato dell'insegnante e poi dei soccorritori. La preside dell'Enriques: 'È stato un evento improvviso, speriamo solo in notizie confortanti"

