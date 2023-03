Armi a Kiev come se piovesse (Di mercoledì 22 marzo 2023) Da un lato la maggioranza che fa quadrato attorno a Giorgia Meloni e la supporta a pieno in vista del prossimo Consiglio Ue, dall’altro le opposizioni che tornano a spaccarsi in relazione al supporto all’Ucraina. Dal Senato è arrivato il via libera, dopo il voto per parti separate alcune delle quali hanno avuto l’ok anche dal Terzo polo, alla risoluzione unitaria del Centrodestra che chiede al Governo di continuare a supportare Volodymyr Zelensky fornendo altre Armi. Dal Senato è arrivato il via libera alla risoluzione unitaria del Centrodestra che chiede al Governo di continuare a supportare Kiev fornendo altre Armi Parzialmente approvata anche la risoluzione di Azione e Italia Viva, su cui era arrivato il parere favorevole di Palazzo Chigi, mentre sono state precluse le restanti risoluzioni targate M5S che chiedeva lo stop all’invio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Da un lato la maggioranza che fa quadrato attorno a Giorgia Meloni e la supporta a pieno in vista del prossimo Consiglio Ue, dall’altro le opposizioni che tornano a spaccarsi in relazione al supporto all’Ucraina. Dal Senato è arrivato il via libera, dopo il voto per parti separate alcune delle quali hanno avuto l’ok anche dal Terzo polo, alla risoluzione unitaria del Centrodestra che chiede al Governo di continuare a supportare Volodymyr Zelensky fornendo altre. Dal Senato è arrivato il via libera alla risoluzione unitaria del Centrodestra che chiede al Governo di continuare a supportarefornendo altreParzialmente approvata anche la risoluzione di Azione e Italia Viva, su cui era arrivato il parere favorevole di Palazzo Chigi, mentre sono state precluse le restanti risoluzioni targate M5S che chiedeva lo stop all’invio ...

