Arkansas | vietato l' uso dei bagni pubblici ai transgender secondo il genere

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L'dice no all'identità di. Per accedere aidelle scuole farà fede la carta d'identità e la realtà biologica, non il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pierfra02535144 : @Linkiesta @lasoncini In uno degli stati dove i Repubblicani hanno vietato ogni terapia farmacologica di transizion… -

Ad esempio nello Stato di New York è statocompletamente il mining di Bitcoin nel caso non ... con il secondo in classifica () che ne ha più di 54.600$. Basti pensare che altri Stati ...Ecco dunque che le Università pubbliche dell'Alabama, dell', della Florida, della Georgia, dell'Idaho, dell'Iowa, dell'Oklahoma, del South Dakota e del Texas hanno deciso di agire ......Wisconsin e la Carolina del Nord hannol'uso di TikTok su dispositivi di proprietà del governo per problemi di sicurezza informatica. Qualche giorno fa era toccato al New Jersey, all'...

Arkansas, vietato l'uso dei bagni pubblici ai transgender (secondo il ... ilGiornale.it

Identità di genere o realtà biologica L'ex portavoce di Donald Trump alla Casa Bianca, Sarah Sanders, prima governatrice donna dell'Arkansas, ha firmato una legge che vieta ai transessuali l'uso dei ...Sei Stati americani hanno vietato le cure mediche per i minori transgender e altri 17 hanno presentato proposte di leggi simili. È l’effetto di una campagna segreta per limitare i diritti lgbt+, diven ...