Argentina | Scaloni | “Messi è ancora felice in nazionale”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Archiviare il Mondiale vinto in Qatar, per inseguire i prossimi obiettivi. Leo, Ct dell’campione del mondo, chiede di voltare pagina ai suoi giocatori: “Ci siamo divertiti come avremmo dovuto, ma la Coppa del Mondo è nel passato”, ha detto. “Ora ho un altro obiettivo come allenatore e ci sono nuove sfide – spiega -. Il mio lavoro ora è cercare di mantenere i giocatori allo stesso livello. Non possono permettersi di rilassarsi e lo sanno. Se perdiamo, il sole tornerà alzarsi il giorno dopo ed è lo stesso se vinciamo, ma dobbiamo dimostrare ai nostri avversari che siamo una squadra molto dura da battere”. L’si prepara ad ospitare Panama a Buenos Aires giovedì e Curacao a Santiago martedì prossimo. Le partite saranno le prime uscite dell’Albiceleste dalla vittoria sulla Francia nella ...

L'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni ha invitato i suoi giocatori a essere pronti per una nuova sfida dopo la trionfante Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar. 'Ci siamo divertiti come avremmo dovuto, ma la Coppa del Mondo è nel passato. Ora ho un altro obiettivo come allenatore e ci sono nuove sfide. Il mio lavoro ora è cercare di mantenere i giocatori allo stesso livello. Non possono permettersi di rilassarsi e lo sanno.'

La scelta di Mateo Retegui di vestire la maglia dell'Italia non ha suscitato nessuna polemica in Argentina. Anzi, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha appoggiato la decisione del giovane attaccante.