Argentina-Panama | quando si gioca e dove vederla in TV

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L'campione del Mondo scende in campo per la prima volta dopo il trionfo di Qatar 2022. A poco più di tre mesi dal trionfo...

L'Argentina si prepara ad ospitare Panama a Buenos Aires giovedì e Curacao a Santiago martedì prossimo. Le partite saranno le prime uscite dell'Albiceleste dalla vittoria sulla Francia nella finale. L'entusiasmo starebbe già alle stelle per il ritorno in campo dell'Argentina dopo il Mondiale, in un'amichevole contro il Panama che ha fatto registrare il sold out al Monumental di Buenos Aires.

L'Argentina campione del Mondo scende in campo per la prima volta dopo il trionfo di Qatar 2022. A poco più di tre mesi dal trionfo nella finale vinta contro la Francia ai rigori il 18 dicembre 2022, ...E' di nuovo delirio in Argentina per la nazionale campione del mondo, che disputera' la sua prima partita dopo il Qatar, un'amichevole con Panama. Nella notte italiana tra giovedi' e venerdi', ...