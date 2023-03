Argentina, gesto “mondiale” per uno dei campioni: è accaduto a poche ore dal match (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la vittoria del mondiale, l’Argentina si appresta a scendere in campo, In occasione della ripresa uno dei suoi campioni compie un gesto davvero assurdo. Il successo ai Mondiali in Qatar per L’Argentina di Lionel Scaloni ha fatto letteralmente impazzire la propria gente. Persino i calciatori non speravano mai di andare incontro a realizzare un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la vittoria del, l’si appresta a scendere in campo, In occasione della ripresa uno dei suoicompie undavvero assurdo. Il successo ai Mondiali in Qatar per L’di Lionel Scaloni ha fatto letteralmente impazzire la propria gente. Persino i calciatori non speravano mai di andare incontro a realizzare un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... usatoscherma : RT @OggiSportNotiz2: Scherma: il progetto “La bellezza in un gesto” a Buenos Aires. #Argentina #buenosaires #italia #scherma - OggiSportNotiz2 : Scherma: il progetto “La bellezza in un gesto” a Buenos Aires. #Argentina #buenosaires #italia #scherma… - Davide13_87 : @GoalItalia @AngelCorrea32 Per questo gesto provo solo ancora più ammirazione per l argentina -