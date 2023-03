Arbitro Italia-Inghilterra | toccherà a lui dirigere il match di domani

(Di mercoledì 22 marzo 2023), designato il fischietto delin programmasera allo stadio Maradona di Napoli Tornerà in campol’di Roberto Mancini, pronta a sfidare l’nel primodel gruppo C per le qualificazioni agli Europei del 2024. Ala sfida sarà il serbo Srdjan Jovanovic, assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovia, con Novak Simovic nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato all’AVAR da Piotr Lasyk. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'arbitro serbo ha già diretto gli azzurri in due occasioni, entrambe nella Nations League. La prima gara è stata la finale 3°-4° posto vinta contro il Belgio per 2-1, disputata il 10 ottobre 2021 ...