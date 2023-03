Aprilia Nonna truffata da due “amici” del nipote | in arresto due campani

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 22 marzo 2023)– Una donna di 80 anni è stata vittima di un classico trucco quando ha ricevuto una telefonata da una voce che si presentava come il, chiedendo aiuto. La voce ha detto alla donna che aveva bisogno di soldi per l’avvocato e per risolvere alcune pratiche legali, e che i soldi sarebbero stati L'articolo Temporeale Quotidiano.