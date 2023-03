Apple Watch potrebbe cambiare da solo il quadrante in base al cinturino scelto Oppure terrà lontani quelli di terze parti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : L'NFC potrebbe finire nel cinturino e dialogare con Apple Watch - __Ludoss__ : @giastevenz @razorback7851 Ma io non avevo copiatooo, era il mio compagno che aveva l’Apple watch - JirAnne : Ho bisogno di pensare a cose futili: vorrei farmi un regalo per il compleanno, che dite apple watch o una bella lon… - khh_italia : ( 2023.03.21 ) Il compilation album della AP ALCHEMY [AP Alchemy : Side A] è stato rilasciato? nell'album ci sono… - CeotechI : RT @CeotechI: Apple Watch, i futuri cinturini avranno funzioni smart #Apple #AppleWatch #Brevetto #Cinturini #GadgetTech #Indossabili #NFC… -

Tra gli ultimi brevetti presentati da Apple una soluzione che permette ad Apple Watch di riconoscere bracciali e cinturini originali, oltre alla possibilità di abbinare a questi funzioni automatiche. In un futuro non molto lontano, Apple potrebbe rendere disponibili dei nuovi cinturini per Apple Watch che vengano identificati in modo univoco come originali e autorizzati e grazie ai quali poter cambiare gli sfondi mostrati sul display, oltre che lanciare le app.

Apple Watch, in futuro i cinturini potrebbero cambiare sfondi o lanciare app HDblog

Apple ha brevettato un sistema di riconoscimento dei cinturini per Apple Watch che potrebbe permettere di cambiare sfondi e lanciare app.