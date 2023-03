Ape sociale 2023: chi ne ha diritto e come e quando fare richiesta - GUIDA INPS (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare domanda - ISTRUZIONI INPS. E' stata proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ape: a chi spetta edomanda - ISTRUZIONI. E' stata proroga al 31 dicembredel termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pugbt : L'Esperto Risponde: APE Sociale, requisiti, condizioni e modalità di presentazione della domanda… - zemmu : @ostinAzione @walterloggetti @marattin 'Per gli operai edili [...] per i dipendenti delle imprese edili ed affini,… - zemmu : @ostinAzione @walterloggetti @marattin E' verissimo che esistano correttivi per i lavori usuranti, e a riguardo car… - SassiLive : APE SOCIALE 2023: UFFICI PATRONATO ITAL-UIL A LAVORO - Albe_DB : @INPS_it Scusate, sono più di 2 mesi che la mia domanda di APE Sociale è in elaborazione. Quanti mesi ci vogliono p… -