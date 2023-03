Anziani | Russo Fdi | ' patto con terza età altro impegno mantenuto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “Grazie al governo Meloni glitornano protagonisti e al centro della nostra società. Infatti, ilper laEtà, approvato in tempi rapidi dal Parlamento, crea le condizioni per avviare una riforma strutturale delle politiche in favore degli, superando i fenomeni di marginalizzazione e di solitudine di cui troppo spesso siamo testimoni. Lo avevamo detto che in campagna elettorale che ci saremmo impegnati per assicurare ad ognuno il diritto a una vecchiaia serena, ed oggi possiamo dire di avereunprogrammatico”. Così il senatore di Fratelli d'Italia, Raoul, componente della Commissione Lavoro e Sanità.