Anziani, Meloni: “Sono il cuore della società. Ora avanti per dare concretezza alla nuova legge” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lavorare «velocemente» per «dare concretezza» al Patto per la Terza età. Dopo l’approvazione in via definitiva del ddl Anziani, arrivata ieri sera alla Camera, il premier Giorgia Meloni rilancia l’impegno per rendere presto attuativo quel piano fortemente voluto dal governo e per il quale, comunque, ha voluto tributare un ringraziamento a tutte le parti coinvolte. Meloni: «Poste le basi per una riforma strutturale, ora avanti per darle concretezza» «Il Patto per la Terza Età pone le basi per una riforma strutturale delle politiche in favore degli Anziani e contro la loro marginalizzazione e solitudine. L’approvazione definitiva in Parlamento del disegno di legge delega è un risultato estremamente importante e il mio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lavorare «velocemente» per «» al Patto per la Terza età. Dopo l’approvazione in via definitiva del ddl, arrivata ieri seraCamera, il premier Giorgiarilancia l’impegno per rendere presto attuativo quel piano fortemente voluto dal governo e per il quale, comunque, ha voluto tributare un ringraziamento a tutte le parti coinvolte.: «Poste le basi per una riforma strutturale, oraper darle» «Il Patto per la Terza Età pone le basi per una riforma strutturale delle politiche in favore deglie contro la loro marginalizzazione e solitudine. L’approvazione definitiva in Parlamento del disegno didelega è un risultato estremamente importante e il mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Ddl Anziani, Trancassini (FdI): governo Meloni potenzia politiche per Terza età - - MuceliAlessio : Il “patto per la terza età” - fortemente voluto dal Governo Meloni - vuole andare incontro alle esigenze degli anzi… - SParlamento : Patto per la Terza età, nota del Presidente Meloni - vivereitalia : Meloni: 'Anziani cuore della società, ok a ddl risultato importante' - News24_it : Meloni: 'Anziani cuore della società, ok a ddl risultato importante' -