Anziani | li narcotizzavano e poi svaligiavano la casa

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Vittime persone ultraottantenni adescate da due ladre, arrestate dai carabinieri – Due spietate ladre sono state arrestate dai carabinieri per furti nelle case di persone anziane. Le adescavano, offrivano aiuto, entravano inle vittime el’appartamento. I Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura della Repubblica di Roma, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, hanno arrestato due donne accusate di avere compiuto 11 rapine e un furto in abitazione tra il settembre del 2022 e il marzo del 2023. Il valore complessivo dei gioielli e denaro portato via alle vittime ammonta, complessivamente, a circa 160 mila euro. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, è partita dopo una rapina avvenuta il 9 settembre 2022 nei confronti di ...