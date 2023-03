(Di mercoledì 22 marzo 2023) Luca, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'episodio tanto discusso di un Milan-Juventus, ovvero il gol fantasma di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Antonini: “Il gol di #Muntari poteva cambiare lo scenario del calcio italiano” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanNewsit : Antonini e il gol alla Juventus: 'E' stata l'unica rete con il Milan, fu una bella serata' - BBrizzolato : Ancora? Ma basta! Il goal di Muntari col VAR verrebbe annullato. Il calcio d’angolo fu battuto in modo irregolare.… - Simone_Nasso_ : #Antonini, a Cronache di Spogliatoio, è tornato su quel Milan-#Juventus 'segnato' dal gol di Muntari: 'Se l'avessim… - TUTTOJUVE_COM : Antonini: 'Il gol di Muntari avrebbe potuto cambiare lo scenario del calcio italiano' -

...in avvio di gara di Natale su calcio di rigore e poi ci pensa Iemmi a metà tempo a far pendere ... IL TABELLINO FERMANA 1: Spataro, Matacotta, Tardini, Natali, Zucchi, Antolini,, Basili, ...Il primo tempo si chiude sullo 0 - 0 e ilpartita lo segna nella ripresa Tommasini. IN CAMPO - ... TARANTO - VIRTUS FRANCAVILLA 1 - 0 TARANTO (4 - 4 - 2): 26 Vannucchi; 3 Ferrara, 4, 14 ...... otto i pareggi senza subire, quattro le sconfitte e una sola vittoria. Dall'altro lato invece, ... (dal 1 st Provenzano A.),Lui M., Formiconi G. (dal 26 pt Manetta M.), Boccadamo A. (dal 1 ...

Antonini: «Il gol di Muntari poteva cambiare la storia del calcio» Juventus News 24

Nella sua carriera al Milan, Luca Antonini ha segnato un solo gol, il 15 maggio 2010, contro la Juventus. In merito a questa rete, l'ex terzino rossonero ha dichiarato al canale YouTube di Carlo ...A distanza di 11 anni torna a far discutere uno degli episodi più controversi della storia moderna del calcio italiano: il gol fantasma di Sulley Muntari.