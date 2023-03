“Antonella mi ha deluso! Non so quanto durerà con Edoardo”, parla la Murgia dopo il GF Vip (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nicole Murgia, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, parla degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, concentrando la sua attenzione su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “Antonella mi ha deluso! Non so quanto durerà con Edoardo”, parla la Murgia Quale concorrente mi ha delusa? Antonella. Avevo apprezzato il suo spirito battagliero, in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nicole, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine,degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, concentrando la sua attenzione suFiordelisi edDonnamaria. “mi haNon socon”,laQuale concorrente mi ha delusa?. Avevo apprezzato il suo spirito battagliero, in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

