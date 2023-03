Antonella Fiordelisi rompe il silenzio dopo l’eliminazione | le prime parole

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La showgirl interviene sui social:ilsu Instagraml’addio al GF Vip Ormai metabolizzata l’uscita dalla casa del GF Vip, perè tempo di rituffarsi nella vita di tutti i giorni. La showgirl originaria di Salerno lunedì ha abbandonato il reality condotto da Alfonso Signorini, eliminata al televoto da Nikita Pelizon, Milena Miconi e Giaele De Donà che si è guadagnata il terzo posto nella finalissima. Eil chiarimento delle scorse ore di Edoardo Donnamaria (“Sia chiara una cosa:è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo”), è stata la stessaa riprendere la parola sui social, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisac1986_86 : @_soleilandia_ Pensa farlo ancora dentro la casa nonostante lei sia uscita. LA PROTAGONISTA. Pensa essere ricordata… - Giulietta3103 : RT @KekkaW__: Antonella Fiordelisi è palesemente la preferita di Dio - lighttmoonx : E anche oggi mi sono svegliata e non sono Antonella Fiordelisi fidanzata con Edoardo Donnamaria. #donnalisi - Federicaaa11 : RT @KekkaW__: Antonella Fiordelisi è palesemente la preferita di Dio - justdonnalisi : RT @KekkaW__: Antonella Fiordelisi è palesemente la preferita di Dio -

Giaele De Donà vola in finale al Gf Vip: tutte le emozioni della gieffina Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , Sofia Giaele De Donà ha battuto al televoto. Se ...Antonino Spinalbese, nuova vita dopo Ginevra Lamborghini: il messaggio in codice Gf Vip, Edoardo Donnamaria efinalmente insieme: 'Sento il cuore a 1000'. Ecco cosa fanno Il ...Leggi Anche 'Grande Fratello Vip':eliminata, Giaele De Donà terza finalista La Casa si divide per Luca e Nikita Alberto De Pisis si dice felice del fatto che i due abbiano trovato un modo di andare d'accordo ...

Micol Incorvaia e Nikita Pelizon, scontro sulla bellezza al GfVip. E spunta Antonella Fiordelisi leggo.it

Dopo 43 puntate l'ex tentatrice perde al televoto e deve abbandonare la casa A stoppare il flusso di voti sarebbe stata la lettera della mamma della… Leggi ...Giaele De Donà vola in finale al Gf Vip: tutte le emozioni della gieffina Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Sofia Giaele De Donà ha battuto al televoto Antonella Fiordelisi. Se la ...