“Antonella Fiordelisi mi ha deluso, non so quanto durerà”: è già crisi con Donnamaria? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Come procede la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Questa è la domanda che tanti appassionati della coppia si stanno chiedendo dopo che nell’ultima puntata del GF Vip anche l’ex schermitrice ha abbandonato la Casa. Ex concorrente del GF Vip boccia i Donnalisi A bocciare la coppia ci ha pensato subito Nicole Murgia L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 22 marzo 2023) Come procede la storia d’amore trae Edoardo? Questa è la domanda che tanti appassionati della coppia si stanno chiedendo dopo che nell’ultima puntata del GF Vip anche l’ex schermitrice ha abbandonato la Casa. Ex concorrente del GF Vip boccia i Donnalisi A bocciare la coppia ci ha pensato subito Nicole Murgia L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Annarosamancin1 : RT @Mia80925859Mia: Qui per ribadire ancora una volta che : IL GRANDE FRATELLO È ANTONELLA FIORDELISI?????? Spiace per i rosiconi ?? #donnal… - cosmeticwavesz : RT @dicoleparolacce: Essere il ragazzo di Antonella Fiordelisi dovrebbe essere un lavoro retribuito #donnalisi - sonoelee1 : RT @dicoleparolacce: Essere il ragazzo di Antonella Fiordelisi dovrebbe essere un lavoro retribuito #donnalisi - PowerGloss1 : Quando Edo credeva che niente avrebbe superato la stanchezza accumulata in 5 mesi di programma di certo non conside… - kim77231602 : RT @rebecca_ame: E: Mettiti la maglietta marcolino, c'è Antonella che guarda Ed è subito questo momento: #donnalisi @Anto_Fiordelisi htt… -