Antonella Fiordelisi e il primo post su Instagram dopo il GF Vip (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ecco che cosa ha scritto Antonella Fiordelisi nel suo primo post su Instagram dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ecco che cosa ha scrittonel suosul'uscita dal Grande Fratello Vip L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 25Enricorico : @Anto_Fiordelisi il water lo scopino e la carta igienica in finale ma il gfvip7 ha un solo nome ed è il tuo ANTONE… - micricosmo : RT @ir4scibilee: posso far finta di star bene ma mi mancano antonella e nikita insieme ??????? votiamo tutti nikita forza #nikiters #fiorde… - 25Enricorico : @nervoscoperto1 @Anto_Fiordelisi Il trio delle tre merde complimenti ma la stragante maggioranza a già spento le… - errikorn : @Topazio61788727 @blakxyio @Anto_Fiordelisi ma non vedo ne nikita ne antonella nel video. Aria - Eufemia12345678 : @Anto_Fiordelisi @drojette Tienitelo stretto questo ragazzo Antonella ?? -