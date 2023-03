Anticipi e posticipi in campionato dell’Atalanta

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La Lega Serie A ha reso notodeldalla 29ª alla 32ª giornata. Atalanta-Bologna è stata confermata sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, ma come orario sarà ancipatata alle 16.30. Fiorentina-Atalanta si giocherà lunedì 17 aprile con inizio alle 20.45, stesso orario per Atalanta-Roma che vedrà le squadre impegnate lunedì 24 aprile. Sabato 29 aprile alle 20.45 si disputerà, infine, Torino-Atalanta. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ma non finisce qui, perché la Lega di Serie A ha disposto anche gli altri. E qui si fa interessante il discorso per la possibile data - scudetto. Il Napoli giocherà sabato 15 ...La Lega ha reso noti orari e assegnazioni televisivi delle gare della 30 31e 32giornata di Serie A. Eccoli di seguito: 30GIORNATA 14/04/2023 Venerdì 18.30 CREMONESE - EMPOLI DAZN 14/04/2023 Venerdì 20.Ultime notizie Napoli - Ieri sono stati fissatifino alla 32ª giornata di Serie A Tim , quando si giocherà Napoli - Salernitana . Il derby campano è in programma alle ore 15:00 di sabato 29 aprile. E i tifosi partenopei, ...

Ieri la primavera ha fatto sbocciare anche il calendario - inteso come palinsesto - di Serie A. Gli anticipi e i posticipi, il profumo dell'Europa e il sudore della salvezza: tutto è ...L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha analizzato la data nella quale il Napoli potrebbe festeggiare la vittoria dello Scudetto.