L'e' ormai un'emergenza globale: l'eccessivo uso di questi farmaci sta infatti determinando il proliferare di batteri 'resistenti' con gravissimi rischi per la salute umana. 22 ......qualitativo e quantitativo degli Hub life science per area geografica (Nord - Centro - Sud) ... strutture deputate allo studio e contrasto dell', gestione di una rete di ......qualitativo e quantitativo degli Hub life science per area geografica (Nord - Centro - Sud) ... strutture deputate allo studio e contrasto dell', gestione di una rete di ...

Antibioticoresistenza, Italia indietro. Un test aiuta - Italia Agenzia ANSA

L'antibioticoresistenza e' ormai un'emergenza globale: l'eccessivo uso di questi farmaci sta infatti determinando il proliferare di batteri 'resistenti' con gravissimi rischi per la salute umana.Primo caso in Italia Dopo l'allarme lanciato dai Cdc statunitensi per la crescente diffusione delle infezioni da questo fungo - che rappresenta "una minaccia urgente" per la sua antibiotico-resistenza ...