Ansia, depressione e paure economiche: gli universitari chiedono di ascoltare il disagio psicologico. E che ci sia un sostegno gratuito (Di mercoledì 22 marzo 2023) Schiacciati da Ansia da prestazione, stanchezza mentale e confronto con modelli irraggiungibili, gli studenti universitari chiedono aiuto ma nessuno risponde. Due i suicidi recenti in ambito accademico: una ragazza di 19 anni trovata senza vita nei bagni dello Iulm di Milano, una di 26 anni morta a Napoli. Per la comunità studentesca c'è un modo per prevenire il disagio: rendere l'assistenza psicologica per gli studenti un servizio pubblico completo e a carico del sistema sanitario nazionale. Con questa intenzione, l'Unione degli universitari (Udu) chiede investimenti strutturali e presenta alla Camera una proposta di legge. Le voci degli studenti – "Al primo anno ho usato tutte le mie energie: zero vacanze, zero feste, solo studio. Anche nel weekend. Ho dato gli esami previsti, la maggior parte con ...

