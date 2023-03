Anima: Fabio Corsico è stato nominato vice presidente (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Consiglio di amministrazione di Anima Holding, presieduto da Patrizia Grieco, insediatosi dopo essere stato nominato dall'assemblea dei soci del 21 marzo 2023, ha deliberato di nominare Fabio Corsico in qualità di vice presidente della società. Il cda ha rinnovato l'incarico di amministratore delegato ad Alessandro Melzi d'Eril per il triennio 2023-2025. È stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa con particolare riferimento ai consiglieri che hanno dichiarato di qualificarsi come indipendenti. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Consiglio di amministrazione diHolding, presieduto da Patrizia Grieco, insediatosi dopo esseredall'assemblea dei soci del 21 marzo 2023, ha deliberato di nominarein qualità didella società. Il cda ha rinnovato l'incarico di amministratore delegato ad Alessandro Melzi d'Eril per il triennio 2023-2025. È stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa con particolare riferimento ai consiglieri che hanno dichiarato di qualificarsi come indipendenti.

