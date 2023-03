Android Auto si aggiorna alla versione 9.2 beta: le novità (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quest’oggi è giunta una nuovissima versione 9.2 beta per Android Auto. Dopo l’aggiornamento 9.1, che ovviamente è andato in beta per poi raggiungere tutti stabilmente, si apre di fatto la stagione per tutti gli utenti che installeranno le versioni preliminari. Andiamo subito a vedere quali sono le novità apportate e come aggiornare questa nuova versione. Tuttavia, prima di rilasciare una nuova versione a tutti gli utenti, Google ha lanciato in queste ore una versione beta per coloro che vogliono testare prima le notizie e che vogliono aiutare a rilevare e ad eseguire il debug di possibili errori in maniera tale che non compaiano nella versione pubblica. Dovrà essere ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quest’oggi è giunta una nuovissima9.2per. Dopo l’mento 9.1, che ovviamente è andato inper poi raggiungere tutti stabilmente, si apre di fatto la stagione per tutti gli utenti che installeranno le versioni preliminari. Andiamo subito a vedere quali sono leapportate e comere questa nuova. Tuttavia, prima di rilasciare una nuovaa tutti gli utenti, Google ha lanciato in queste ore unaper coloro che vogliono testare prima le notizie e che vogliono aiutare a rilevare e ad eseguire il debug di possibili errori in maniera tale che non compaiano nellapubblica. Dovrà essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CeotechI : RT @CeotechI: Waze supporterà presto Coolwalk su Android Auto #AndroidAuto #App #Coolwalk #Correzioni #Google #Notizie #Novità #Stabilità #… - CeotechI : Waze supporterà presto Coolwalk su Android Auto #AndroidAuto #App #Coolwalk #Correzioni #Google #Notizie #Novità… - happy0shopping : Android 11 10.25' Car Radio for BMW 3 E90 E91 E92 E93 2005-2012 2Din Carplay Auto Multimedia Navigation Head Unit A… - LS_Shopping : ?? MINIMO STORICO ?? ?? CarlinKit 2023 Nuovo dongle wireless Android Auto per auto Android cablate OEM, Bluetooth ver… - AMeno_Offerte : OTTOCAST-Android-Auto-Wireless-Adattatore-Adapter Senza Fili AA Dongle Plug & Play Adatto Android... in offerta al… -