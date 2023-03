Ancora tu? Ma non ci dovevamo vedere più? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dico sempre che per scrivere una buona puntata, alle volte basta poco. Basta un filo, che spinga gli spettatori ad appassionarsi ad una o più storie. L’ultimo Dynamite ci ha dato una buona notizia: Tony Khan e i suoi sanno Ancora scrivere. E sanno farlo guardando più in là nel tempo, ma intanto consegnando alla memoria umana dei pezzi di storia pressoché indelebili. 4 Pillars. Tempo fa avevo scritto su questo sito che non mi sarebbe dispiaciuto vederli in team contro avversari dallo status più alto, e dunque di disturbo alla loro crescita. In un momento del genere, per le dinamiche dello show, prevedere storyline del genere è impossibile. E così eccoli, tutti e quattro, sul ring. A pretendere e a respingere una sfida. A colpirsi, perché a questo serve il wrestling. E per MJF, la celebrazione ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dico sempre che per scrivere una buona puntata, alle volte basta poco. Basta un filo, che spinga gli spettatori ad appassionarsi ad una ostorie. L’ultimo Dynamite ci ha dato una buona notizia: Tony Khan e i suoi sannoscrivere. E sanno farlo guardandoin là nel tempo, ma intanto consegnando alla memoria umana dei pezzi di storia pressoché indelebili. 4 Pillars. Tempo fa avevo scritto su questo sito che non mi sarebbe dispiaciuto vederli in team contro avversari dallo statusalto, e dunque di disturbo alla loro crescita. In un momento del genere, per le dinamiche dello show, prestoryline del genere è impossibile. E così eccoli, tutti e quattro, sul ring. A pretendere e a respingere una sfida. A colpirsi, perché a questo serve il wrestling. E per MJF, la celebrazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierpa95 : @ilgeneraleMaur1 quello che dici tu è nullo dato che non è stato punito e se ci sono sono semplice parole e non sta… - Zona_Wrestling : Ancora tu? Ma non ci dovevamo vedere più? - alberto_pilotto : RT @MiyakeEau: Ma che cazzo vuoi cancellare che conti meno del 2 di picche? La gente non è stupida,solo pochi idioti cadono ancora nelle tu… - ValerianiGrazia : @Mswatzon1 Ma Antonella è uscita e ancora la nomina. Ma Nikita che ç'entra. Se tu hai dei problemi devi curarteli… - donnalisiheart : RT @sstepbystepp: io ve lo auguro proprio un amore così,una persona che creda in te prima ancora che lo faccia tu. il loro supporto mi fa p… -