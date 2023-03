Anarchici: Cospito parteciperà a udienza Milano, se necessario si farà in ospedale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, ha chiesto di presenziare all'udienza di venerdì 24 marzo davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano sul differimento della pena "per motivi di salute" - da 'espiare' ai domiciliari a casa della sorella - chiesto dai suo legali. Cospito sarà dunque nell'aula del carcere di Opera dotato del sistema di videoconferenza, a meno che i medici dell'ospedale San Paolo - dove viene curato e monitorato da giorni - non dovessero decidere che le sue condizioni di salute siano troppo precarie, in tal caso saranno i giudici a raggiungere la struttura ospedaliera. Una decisione presa per evitare di rinviare l'udienza e di conseguenza la decisione che dovrà essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. (Adnkronos) - Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, ha chiesto di presenziare all'di venerdì 24 marzo davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza disul differimento della pena "per motivi di salute" - da 'espiare' ai domiciliari a casa della sorella - chiesto dai suo legali.sarà dunque nell'aula del carcere di Opera dotato del sistema di videoconferenza, a meno che i medici dell'San Paolo - dove viene curato e monitorato da giorni - non dovessero decidere che le sue condizioni di salute siano troppo precarie, in tal caso saranno i giudici a raggiungere la struttura ospedaliera. Una decisione presa per evitare di rinviare l'e di conseguenza la decisione che dovrà essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Torino ha dovuto subire le violenze degli amici di Cospito, a Firenze un corteo ha inneggiato alle foibe. I polizio… - Giorgiolaporta : Se al posto degli #anarchici di #Cospito a pronunciare le stesse minacce fosse stato qualcuno di estrema #destra, a… - Gandalf1948 : RT @fratotolo2: Perché @ellyesse non ha voluto rispondere alla domanda sul #41bis? #Cospito #anarchici #Pd - TV7Benevento : Anarchici: Cospito parteciperà a udienza Milano, se necessario si farà in ospedale - - Ziomax121 : RT @fratotolo2: Perché @ellyesse non ha voluto rispondere alla domanda sul #41bis? #Cospito #anarchici #Pd -