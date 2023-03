Anarchici: Cospito parteciperà a udienza Milano, se necessario si farà in ospedale (2) (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) - I giudici - a decidere sarà la presidente del tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa, il magistrato Ornella Anedda e due esperti - dovranno tener conto della scelta di Cospito di non alimentarsi e su questo punto le sentenze della Cassazione sono piuttosto esplicite nel considerare la scelta del detenuto di rifiutare il cibo "non un motivo valido per ottenere gli arresti domiciliari". Ma la valutazione attiene anche la "compatibilità" con il carcere, la possibilità di garantire le cure da casa e "l'umanità" della pena dietro le sbarre date le condizioni mediche. Cartelle cliniche e relazioni dei medici saranno centrali nella valutazione dei giudici della Sorveglianza che potranno decidere di affidarsi a una perizia medico-psichiatrica per sciogliere ogni dubbio sullo stato di salute dell'anarchico in sciopero della fame da ormai cinque mesi. Ipotesi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) - I giudici - a decidere sarà la presidente del tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa, il magistrato Ornella Anedda e due esperti - dovranno tener conto della scelta didi non alimentarsi e su questo punto le sentenze della Cassazione sono piuttosto esplicite nel considerare la scelta del detenuto di rifiutare il cibo "non un motivo valido per ottenere gli arresti domiciliari". Ma la valutazione attiene anche la "compatibilità" con il carcere, la possibilità di garantire le cure da casa e "l'umanità" della pena dietro le sbarre date le condizioni mediche. Cartelle cliniche e relazioni dei medici saranno centrali nella valutazione dei giudici della Sorveglianza che potranno decidere di affidarsi a una perizia medico-psichiatrica per sciogliere ogni dubbio sullo stato di salute dell'anarchico in sciopero della fame da ormai cinque mesi. Ipotesi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Torino ha dovuto subire le violenze degli amici di Cospito, a Firenze un corteo ha inneggiato alle foibe. I polizio… - Giorgiolaporta : Se al posto degli #anarchici di #Cospito a pronunciare le stesse minacce fosse stato qualcuno di estrema #destra, a… - romabella75 : RT @fratotolo2: Perché @ellyesse non ha voluto rispondere alla domanda sul #41bis? #Cospito #anarchici #Pd - TV7Benevento : Anarchici: Cospito parteciperà a udienza Milano, se necessario si farà in ospedale (2) - - frances22780122 : RT @fratotolo2: Perché @ellyesse non ha voluto rispondere alla domanda sul #41bis? #Cospito #anarchici #Pd -