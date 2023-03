Amici 22, Wax viene paragonato a Blanco (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella puntata del daytime di questo pomeriggio Wax è stato criticato perché ritenuto troppo simile a Blanco L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella puntata del daytime di questo pomeriggio Wax è stato criticato perché ritenuto troppo simile aL'articolo proda Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioDueLaghi : Aaron, Wax e Angelina Mango protagonisti loro malgrado del daytime di Amici 22. Facciamo il punto della situazione… - Novella_2000 : Amici 22, Wax viene criticato da Linus perché troppo simile a un famoso cantante: 'Perdi di originalità' #amici22 - jean_gelase : RT @sadic0sarchive: angelina mango isobel fetiye kinnear Federica andreani Maddalena Svevi fancam × give it to me (if you see us in the clu… - ADelleNotizie : Anticipazioni Amici 22 Wax affossato da Linus: 'Troppo simile a Blanco' - kvdrauhlena : sto recuperando il daytime di amici e il mio amore per wax sempre solido, ma poi “w milano,Milano è la zona” come si fa a non amarlo -