“Amici 22”, scontro violento tra due allievi: ecco cos’è successo (Di mercoledì 22 marzo 2023) News tv. . Il talent show condotto da Maria De Filippi è ufficialmente arrivato al tanto atteso momento del serale. I ragazzi in gara sono pronti a sfidarsi a colpi di danza e musica per conquistare la vittoria del programma. Tutti mirano a portarsi a casa la famosa coppa di Amici di Maria De Filippi. Che dire? Le sfide sono iniziate e i quanti lanciati dai professori riscaldano gli animi nella famosa casetta di Canale 5. Nel corso del daytime di ieri, 21 Marzo 2023, due allievi si sono scontrati pesantemente, lasciando il pubblico da casa a bocca aperta.



