Amici 22, lite furibonda a ridosso della seconda puntata del Serale: interviene Rudy Zerbi

Nella Casetta di Amici 22 i nervi sono particolarmente tesi in vista della seconda puntata del Serale che andrà in onda sabato prossimo, 25 marzo 2023, alle 21.40 su Canale 5. C'è stata infatti una lite furibonda tra Aaron e Wax, con quest'ultimo che ha letteralmente preso a male parole il collega, affermando inoltre di non volerci avere a che fare perché gli sta antipatico. Nel day time di oggi, 22 marzo, a intervenire sarà Rudy Zerby, maestro di Aaron, che si confronterà con Arisa, la prof di Wax, l'allievo che Zerbi sin dall'inizio ha preso di mira non ritenendolo in grado di cantare.

Amici 22, in Casetta scoppia la lite tra Wax e Aaron a causa di una sfida

Nervi tesi ad Amici 22 ...

