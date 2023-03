Amici 22: arriva la bella notizia. Ma è vero oppure no? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il web è impazzito di fronte alla notizia: arriva la lieta novella per due volti storici del programma di Amici. Scopriamo insieme cos’è successo. Sabato 18 marzo ha debuttato su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici 22. In tale occasione, i fan del programma hanno notato un dettaglio particolare, fatto che ha alimentato le indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane. Tutti infatti conoscono Francesca Tocca, sposata da diversi anni con Raimondo Todaro: è proprio lei la protagonista dei tabloid e dei giornali scandalistici. Cos’è successo? Amici 22: bellissima notizia per due volti storici – (Credit: Mediaset Play Screenshot) – formatonews.itCapita spesso che le piattaforme social si trasformino nello strumento di condivisione di informazioni false ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il web è impazzito di fronte allala lieta novella per due volti storici del programma di. Scopriamo insieme cos’è successo. Sabato 18 marzo ha debuttato su Canale 5 la prima puntata del Serale di22. In tale occasione, i fan del programma hanno notato un dettaglio particolare, fatto che ha alimentato le indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane. Tutti infatti conoscono Francesca Tocca, sposata da diversi anni con Raimondo Todaro: è proprio lei la protagonista dei tabloid e dei giornali scandalistici. Cos’è successo?22: bellissimaper due volti storici – (Credit: Mediaset Play Screenshot) – formatonews.itCapita spesso che le piattaforme social si trasformino nello strumento di condivisione di informazioni false ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RenatoIlliano : Gli amici, la piazza, il gelato, La notte che brucia la roba che brucia Le mani, la sete che graffia la gola L au… - FFrogghina1983 : #donnalisi che poi Anto ha tutti amici che hanno un milione di follower E che taggano pure lui Tempo una settimana… - Giovann68454656 : Non so se il Veneto ci sta perculando o è proprio un sotto e e prepara gli amici all’arriva della venezuelana #oriele - Antonel77981873 : Gli amici di dani che fanno le prove dello spagnolo per quando arriva ori no va bhe ma io gli amoooo #oriele - RicCappello : Ma tanto chi arriva nomina gli amici suoi come i feudatari medioevali -