Amelia Spencer si è sposata, tutte le foto del matrimonio della nipote di Lady Diana (Di mercoledì 22 marzo 2023) A tre anni dal fidanzamento, la modella e il consulente immobiliare Greg Mallet sono andati a nozze in un'ex fattoria, non lontana da Città Del Capo. Grande assente, Charles Spencer, padre della sposa, che non ha accompagnato la figlia all'altare, come accadde nel 2021 con la primogenita Kitty Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 marzo 2023) A tre anni dal fidanzamento, la moe il consulente immobiliare Greg Mallet sono andati a nozze in un'ex fattoria, non lontana da Città Del Capo. Grande assente, Charles, padresposa, che non ha accompagnato la figlia all'altare, come accadde nel 2021 con la primogenita Kitty

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Lady Amelia Spencer, via alla festa per le nozze africane della nipote di Lady D #africane #ladyd #ameliaspencer - infoitcultura : La nipote di Lady Diana si sposa: la festa prematrimoniale di Amelia Spencer a Città del Capo - infoitcultura : Lady Amelia Spencer, i festeggiamenti per le nozze in Sudafrica - infoitcultura : Lady Amelia Spencer: matrimonio royal dal party in piscina all'abito da sposa - infoitcultura : Lady Amelia Spencer pronta per il matrimonio: slip dress e zeppe per dare il via ai festeggiamenti -