Amazon trading, attenzione alla nuova truffa telefonica (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo il telemarketing è il momento delle truffe telefoniche organizzate da operatori che si fingono dipendenti di Amazon: ecco cosa c'è dietro e come funziona il meccanismo

Amazon trading, dilaga la truffa al telefono. Ecco cos'è e come difendersi
Le chiamate di disturbo propongono servizi di acquisto e vendita di azioni in ... adesso ci si mettono di mezzo pure gli operatori che si spacciano per il call center di Amazon ma che, in realtà, offrono soldi facili con il trading online dichiarando di lavorare (falso) per la ...

Amazon Trading: come funziona la truffa telefonica
si tratta della truffa denominata "Amazon Trading". Secondo quanto spiega la Consob, non si investe proprio niente: si trasferiscono solo i propri risparmi sul conto estero dei truffatori.