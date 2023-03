Alvino | “Antijuventino significa amare il calcio Penalizzazione | brindiamo due volte”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Carlodurante Porompomperoperò su Kiss Kiss Napoli, parla della Juve e dei presunti favori arbitrali. La vittoria della Juventus contro l’Inter ha fatto nuovamente scandalo, anche perché sia il fallo di mano di Vlahovic che quello di Rabiot, che portano al gol di Kostic, sono evidenti. Eppure per l’arbitro Chiffi ed il Var Mazzoleni non c’erano immagini chiare. Immagini che poco dopo la partita sono state mostrate da chiunque, sui social, ma anche ad esempio da Graziano Cesari che ha evidenziato l’errore marchiano da parte del direttore di gara e dell’addetto al Var per Inter-Juventus. Così la Juve può proseguire nel sogno Champions League e secondo posto, nonostante un errore veramente clamoroso. Della questione si è dibattuto molto durante il programma di Carlosu Radio Goal, con il giornalista che ha sottolineato: “Apprezzo chi si ...