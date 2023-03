Almeno 12 morti nel sisma tra Afghanistan e Pakistan (Di mercoledì 22 marzo 2023) Almeno 12 persone sono rimaste uccise in Afghanistan e Pakistan per il terremoto del 6.5 registrato ieri pomeriggio e che sembrava inizialmente aver risparmiato vite nonostante la potenza della scossa. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023)12 persone sono rimaste uccise inper il terremoto del 6.5 registrato ieri pomeriggio e che sembrava inizialmente aver risparmiato vite nonostante la potenza della scossa.

